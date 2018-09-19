Южный вышел во второй круг турнира в Санкт-Петербурге

Российский теннисист Михаил Южный пробился во второй круг турнира в Санкт-Петербурге. На старте турнира россиянин обыграл боснийца Мирзу Башича в двух сетах со счётом 7:6 (8:6), 6:4.

Матч продолжался 1 час и 33 минуты. Южный выполнил 5 эйсов. Россиянин реализовал 2 из 4 брейк-поинтов и допустил 5 двойных ошибок. Башич 6 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и сделал 4 из 7 брейков.

Соперником Южного во втором круге турнира станет испанец Роберто Баутиста-Агут.

36-летний Южный ранее сообщил о решении завершить карьеру. Южный начал карьеру в 1999 году и с тех пор выиграл 10 турниров категории ATP. Его лучшими результатами на турнирах «Большого шлема» стали два полуфинала Открытого чемпионата США (2006, 2010).