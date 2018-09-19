М. Брайан: буду скучать по прежнему формату Кубка Дэвиса

Американский теннисист Майк Брайан прокомментировал предстоящее изменение формата Кубка Дэвиса. 40-летний Брайан, принявший участие в полуфинале Кубка Дэвиса против Хорватии (2:3), признался, что будет скучать по классическому формату.

«В первую очередь хочу сказать, что если я сыграю в следующем году, то буду скучать по домашним матчам. Всегда здорово играть дома, слышать поддержку наших болельщиков. Они всегда заряжают нас энергией.

Кубок Дэвиса сильно отличается от матчей турниров тура. С точки зрения календаря новый формат может быть проще и удобнее для болельщиков и самих игроков в долгосрочной перспективе. Единственным минусом, на мой взгляд, является отказ от домашних и гостевых матчей. Матчи в нейтральной стране будут другими», — цитирует Брайана Tennis World USA.