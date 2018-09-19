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Клижан: благодарен зрителям, что остались на мой матч после игры Южного

Клижан: благодарен зрителям, что остались на мой матч после игры Южного
Теннис / ATP

Словацкий теннисист Мартин Клижан после победы во втором круге турнира в Санкт-Петербурге над итальянцем Фабио Фоньини со счётом 6:3, 6:4 поделился эмоциями и поблагодарил болельщиков за поддержку.

«Хороший матч, доволен сегодняшним выступлением. Хочу сказать спасибо всем, кто остался после матча Михаила Южного, потому что уже поздно.

Мой следующий матч — в пятницу, поэтому успею отдохнуть, поработать с физиотерапевтом, так что к поединку буду готов», — передаёт слова Клижана корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

Соперником Клижана по четвертьфиналу станет победитель матча Денис Шаповалов (Канада) – Маттео Беррттини (Италия). Призовой фонд турнира в Санкт-Петербурге превышает $ 1 млн.

19 сентября 2018 года, среда. 21:00 МСК
Санкт-Петербург. 2-й круг
Матч окончен
Мартин Клижан
Мартин Клижан
65
Словакия
6:3
6:4
 
Фабио Фоньини
Фабио Фоньини
13
Италия
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