Клижан: благодарен зрителям, что остались на мой матч после игры Южного

Словацкий теннисист Мартин Клижан после победы во втором круге турнира в Санкт-Петербурге над итальянцем Фабио Фоньини со счётом 6:3, 6:4 поделился эмоциями и поблагодарил болельщиков за поддержку.

«Хороший матч, доволен сегодняшним выступлением. Хочу сказать спасибо всем, кто остался после матча Михаила Южного, потому что уже поздно.

Мой следующий матч — в пятницу, поэтому успею отдохнуть, поработать с физиотерапевтом, так что к поединку буду готов», — передаёт слова Клижана корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

Соперником Клижана по четвертьфиналу станет победитель матча Денис Шаповалов (Канада) – Маттео Беррттини (Италия). Призовой фонд турнира в Санкт-Петербурге превышает $ 1 млн.