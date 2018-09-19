Шарапова посетит Кубок Кремля в качестве почётного гостя

Российская теннисистка Мария Шарапова, досрочно завершившая сезон, посетит «ВТБ Кубок Кремля» в качестве гостя.

«Мы всегда по-особенному ждём Машу в Москве. Её любит наш зритель, она без преувеличения великая спортсменка, но травмы не обходят её стороной. Будем надеяться, что она восстановится и в хорошей форме войдёт в следующий сезон», — цитирует директора турнира «ВТБ Кубок Кремля» Якова Шатхина пресс-служба турнира.

Ранее приезд Шараповой на турнир в Москве в качестве почётного гостя не исключил президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

В нынешнем сезоне Шарапова приняла участие в 11 турнирах, в том числе в четырёх турнирах «Большого шлема». Лучшим результатом 31-летней россиянки в 2018 году стал выход в полуфинал соревнований в Шеньчжене (Китай) и Риме (Италия).