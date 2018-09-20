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Стрыцова с восьмого матчбола обыграла Контавейт во втором круге турнира в Токио

Стрыцова с восьмого матчбола обыграла Контавейт во втором круге турнира в Токио
Теннис / WTA

Чешская теннисистка Барбора Стрыцова, посеянная на турнире в Токио (Япония) под восьмым номером, вышла в четвертьфинал, в трёх партиях обыграв представительницу Эстонии Анетт Контавейт со счётом 7:6 (7:5), 3:6, 7:5. Продолжительность противостояния составила 3 часа 5 минут.

Барбора дважды подала навылет, совершила 7 двойных ошибок и реализовала 6 из 25 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 эйса, 4 двойные ошибки и 6 брейков. Барбора победила с восьмого матчбола.

За выход в полуфинал соревнований в Токио Стрыцова поспорит с чемпионкой US Open 2018 японкой Наоми Осакой, получившей третий номер посева.

Действующей победительницей соревнований в Токио является датчанка Каролина Возняцки. Турнир с призовым фондом $ 1 млн завершится 23 сентября.

20 сентября 2018 года, четверг. 06:00 МСК
Токио. 2-й круг
Матч окончен
Анетт Контавейт
Анетт Контавейт
27
Эстония
   5
6:7
7   
6:3
5:7
Барбора Стрыцова
Барбора Стрыцова
25
Чехия
Стрыцова обыграла Дияс в первом круге турнира в Токио
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