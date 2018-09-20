Стрыцова с восьмого матчбола обыграла Контавейт во втором круге турнира в Токио

Чешская теннисистка Барбора Стрыцова, посеянная на турнире в Токио (Япония) под восьмым номером, вышла в четвертьфинал, в трёх партиях обыграв представительницу Эстонии Анетт Контавейт со счётом 7:6 (7:5), 3:6, 7:5. Продолжительность противостояния составила 3 часа 5 минут.



Барбора дважды подала навылет, совершила 7 двойных ошибок и реализовала 6 из 25 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 эйса, 4 двойные ошибки и 6 брейков. Барбора победила с восьмого матчбола.



За выход в полуфинал соревнований в Токио Стрыцова поспорит с чемпионкой US Open 2018 японкой Наоми Осакой, получившей третий номер посева.



Действующей победительницей соревнований в Токио является датчанка Каролина Возняцки. Турнир с призовым фондом $ 1 млн завершится 23 сентября.

Стрыцова обыграла Дияс в первом круге турнира в Токио