Иснер сыграет на турнире в Окленде в 2019 году

Американский теннисист Джон Иснер подтвердил своё участие в турнире в Окленде, который пройдёт в январе 2019 года, сообщает Tennis World USA. Уроженец Гринсборо является двукратным победителем этих соревнований. Джон завоевал титул в Оклене в 2010 и 2014 годах.

В 2018 году Иснер выиграл турниры в Атланте и Майами.



«Мне нравится выступать в Окленде. Это отличное место. Местные болельщики просто великолепны. Это один из лучших турниров в году. Именно в Окленде я завоевал свой первый титул на соревнованиях ATP. С нетерпением жду возможности сыграть там в 2019 году», — сказал Иснер.



На US Open-2018 Иснер дошёл до 1/4 финала, где в четырёх сетах уступил будущему финалисту турнира — аргентинцу Хуан-Мартину дель Потро. В рейтинге ATP американец занимает 10-е место.