Джон Иснер стал отцом

У американского теннисиста Джона Иснера родилась девочка. Пополнение в семье 33-летнего спортсмена произошло в субботу, 15 сентября.

«Жизнь изменилась навсегда, когда этот маленький человек появился в нашем мире. Не думал, что можно так сильно любить. Моя жена станет лучшей матерью», — написал Иснер в своём «инстаграме».

Иснер — один из самых высоких игроков в истории тенниса, его рост составляет 208 см. Он является победителем 19 турниров ATP. Бывшая девятая ракетка мира в одиночном рейтинге обладает рекордно мощной подачей в матчах Кубка Дэвиса. Мяч после удара Иснера развил скорость 253 км/ч.

На US Open-2018 Иснер дошёл до 1/4 финала, где в четырёх сетах уступил будущему финалисту турнира — аргентинцу Хуану-Мартину дель Потро. В рейтинге ATP американец сейчас занимает 10 место.

Фотографию можно посмотреть в официальном «инстаграме» Иснера.