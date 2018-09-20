Хачанов и Донской вышли в четвертьфинал парного St. Petersburg Open

Российская пара Карен Хачанов / Евгений Донской в трёх партиях первого раунда парного разряда St. Petersburg Open обыграла четвёртых сеяных Роберта Линдстедта и Раджива Рама – 6:3, 1:6, 10:6.



Продолжительность встречи составила 1 час и 7 минут. На счету победителей 7 подач навылет, 3 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 4 имевшихся. Линдстедт и Рам отличились 3 эйсами, 3 двойными ошибками и реализацией 2 брейк-пойнтов из 7 возможных.



Следующими соперниками Хачанова и Донского станет пара Максим Мирный (Беларусь) / Филипп Освальд (Австрия).

Соревнования в парном разряде завершатся в воскресенье, 23 сентября. Действующими чемпионами St.Petersburg Open в парном разряде являются чех Роман Ебавы и голландец Матве Мидделкоп.