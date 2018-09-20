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Миллиардер Наварро стал владельцем турнира в Чарльстоне

Миллиардер Наварро стал владельцем турнира в Чарльстоне
Теннис / WTA

Миллиардер Бен Наварро стал владельцем женского турнира в Чарльстоне (США), сообщает официальный сайт тура. Сделка по приобретению Charleston Tennis LLC была оформлена 19 сентября.

«Я с нетерпением жду возможности развивать турнир с 47-летней историей. Боб Моран и его команда оставили огромное теннисное наследие в Чарльстоне. Наша цель — продолжать развивать турнир, а также юниорский теннис в Чарльстоне, делая спорт доступным для всех», — сказал Наварро.

«Один из первых турниров в истории WTA продолжает сохранять традиции и развивается. Мы рады приветствовать Бена с его приобретением. Мы рассчитываем на положительное влияние этого события на успех одного из наших ведущих турниров», — заявил глава WTA Стив Саймон.

Источник: WTA Сообщить об ошибке
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