Миллиардер Наварро стал владельцем турнира в Чарльстоне

Миллиардер Бен Наварро стал владельцем женского турнира в Чарльстоне (США), сообщает официальный сайт тура. Сделка по приобретению Charleston Tennis LLC была оформлена 19 сентября.

«Я с нетерпением жду возможности развивать турнир с 47-летней историей. Боб Моран и его команда оставили огромное теннисное наследие в Чарльстоне. Наша цель — продолжать развивать турнир, а также юниорский теннис в Чарльстоне, делая спорт доступным для всех», — сказал Наварро.

«Один из первых турниров в истории WTA продолжает сохранять традиции и развивается. Мы рады приветствовать Бена с его приобретением. Мы рассчитываем на положительное влияние этого события на успех одного из наших ведущих турниров», — заявил глава WTA Стив Саймон.