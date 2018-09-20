Медведев: было тяжело дышать после длинных розыгрышей

Российский теннисист Даниил Медведев после победы над казахстанцем Михаилом Кукушкиным во втором круге турнира в Санкт-Петербурге (6:3, 6:4) рассказал о своём самочувствии и признался, что ему нравится атмосфера на трибунах.

«Я почти выздоровел, есть остатки, бывает тяжело дышать после длинных розыгрышей. Но это не помешало мне выиграть матч. Наверное, я готов на сто процентов.

Мне нравится играть в Питере. Здесь хорошая и здоровая поддержка, не мешает играть, нет сумасшедшего ничего.

Что касается следующего соперника, со Штруффом я играл уже три раза на закрытых покрытиях. Он может сыграть очень хорошо, такое уже было с Рублёвым. Там он подал 16 эйсов. Когда он так играет, с ним невозможно бороться. С Тимом я ещё ни разу не играл, но это не грунт, так что можно бороться. Было бы интересно сыграть с ним, всё-таки он соперник из первой десятки рейтинга ATP», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

Соперник Медведева определится в матче Доминик Тим (Австрия) – Ян-Леннард Штруфф (Германия).