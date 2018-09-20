Путинцева вышла в полуфинал турнира в Гуанчжоу

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева, занимающая 61-е место в рейтинге WTA, пробилась в полуфинал турнира в Гуанчжоу (Китай). В четвертьфинале Путинцева нанесла поражение украинке Катерине Козловой. Матч завершился со счётом 6:4, 6:1.

Матч продолжался 1 час и 40 минут. Путинцева ни разу не подавала навылет. Представительница Казахстана сделала 5 брейков и допустила 1 двойную ошибку. Её соперница, 117-я ракетка мира, сделала 1 эйс, взяла 1 брейк-пойнт и допустила 1 двойную ошибку. Ранее соперницы встречались лишь однажды, тогда победила Козлова.

В полуфинале соперницей Путинцевой станет американка Бернарда Пера, которая ранее обыграла Александру Крунич из Сербии (4:6, 6:3, 6:4). Призовой фонд турнира в Гуанчжоу составляет $ 250 тыс.