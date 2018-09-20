Кафельников ушёл из «Твиттера» на 9 месяцев из-за поражения «Спартака»

Бывшая первая ракетка мира россиянин Евгений Кафельников, являющийся поклонником московского «Спартака», пообещал покинуть «Твиттер» на 9 месяцев в случае поражения столичного клуба в Лиге Европы от «Рапида». Матч, проходивший 20 сентября в Вене, завершился победой «Рапида» со счётом 2:0.

«Заявляю ОФИЦИАЛЬНО, и это не хайп! Если мы в четверг проиграем «Рапиду» и на поле в течение всего матча не будет Комбарова с Глушаковым, то я замариную свой «Твиттер» на 9 месяцев», — написал за день до матча Кафельников.

Денис Глушаков и Дмитрий Комбаров не приняли участия в матче. Оба игрока остались в Москве после конфликта с главным тренером команды Массимо Каррерой.

После поражения «Спартака» Кафельников подтвердил, что покидает «Твиттер» на 9 месяцев.

Последние твиты Кафельникова Фото: Championat