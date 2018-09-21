Симон обыграл Краиновича и вышел в четвертьфинал турнира в Метце

Французский теннисист Жиль Симон, 39-я ракетка мира, вышел в четвертьфинал турнира в Метце (Франция). В матче второго круга он нанёс поражение сербу Филиппу Краиновичу со счётом 4:6, 7:5, 7:5.

Матч продолжался 2 часа и 27 минут. Симон выполнил 17 эйсов, взял 4 брейк-пойнта и допустил 3 двойные ошибки. Его оппонент, занимающий 33-е место в рейтинге ATP, сделал 2 подачи навылет, реализовал 3 брейка и избежал двойных ошибок. Отметим, что ранее соперники встречались лишь однажды. Тогда победу одержал Краинович, теперь счёт в их личных встречах стал равным 1-1.

Следующим соперником Симона станет его соотечественник Ришар Гаске, который ранее обыграл Констана Летьена.

Призовой фонд турнира в Метце составляет более € 500 тыс.