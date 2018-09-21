Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Теннис /

Монфис: травма запястья уже позади – сейчас я на правильном пути

Монфис: травма запястья уже позади – сейчас я на правильном пути
Теннис / ATP

Французский теннисист Гаэль Монфис прокомментировал свои выступления на турнире в Гаосюне (Тайвань), где он уже пробился в четвертьфинал.

«Я счастлив играть здесь. Травма запястья, которую я получил на US Open, уже позади – мне нужно просто чаще играть и изо всех сил стараться провести как можно больше официальных матчей. Сейчас я на правильном пути к удачному завершению года.

Местные фанаты и атмосфера просто отличные. Мне нужно ещё немного времени, чтобы приспособиться к новым условиям, но в целом всё здорово. Здорово быть на Тайване – мне нравится азиатская еда, которую не так часто можно встретить во Франции. Рад, что здесь я могу радовать себя настоящими азиатскими деликатесами», – цитирует Монфиса официальный сайт ATP.

В четвертьфинальном матче 32-летний француз сыграет с представителем Латвии Эрнестом Гулбисом.

Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент