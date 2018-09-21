Монфис: травма запястья уже позади – сейчас я на правильном пути

Французский теннисист Гаэль Монфис прокомментировал свои выступления на турнире в Гаосюне (Тайвань), где он уже пробился в четвертьфинал.



«Я счастлив играть здесь. Травма запястья, которую я получил на US Open, уже позади – мне нужно просто чаще играть и изо всех сил стараться провести как можно больше официальных матчей. Сейчас я на правильном пути к удачному завершению года.



Местные фанаты и атмосфера просто отличные. Мне нужно ещё немного времени, чтобы приспособиться к новым условиям, но в целом всё здорово. Здорово быть на Тайване – мне нравится азиатская еда, которую не так часто можно встретить во Франции. Рад, что здесь я могу радовать себя настоящими азиатскими деликатесами», – цитирует Монфиса официальный сайт ATP.



В четвертьфинальном матче 32-летний француз сыграет с представителем Латвии Эрнестом Гулбисом.