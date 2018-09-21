Тим: меня называют принцем грунта? Я не имею отношения к этому прозвищу

Австриец Доминик Тим прокомментировал собственное прозвище, которое ему дали журналисты. В СМИ его называют принцем грунта – по аналогии с прозвищем испанца Рафаэля Надаля Король Грунта.



«Однозначно, Надаль – король грунта. Но моё прозвище… Я не давал его себе, это сделали другие люди, поэтому никакого отношения к этому я не имею», – цитирует Тима Tennis World USA.



За последние два сезона Надаль лишь дважды проигрывал на турнирах, проходящих на грунтовом покрытии. Оба поражения испанцу нанёс именно Тим. В финале Открытого чемпионата Франции—2018 Надаль также играл с австрийским теннисистом.

Теннисисты 11 раз встречались между собой – Доминик Тим сумел трижды выйти победитеем из этих матчей.