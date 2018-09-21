Роддик: надеялся, что в финале US Open победит С. Уильямс

Экс первая ракетка мира из США Энди Роддик признался, что в финале Открытого чемпионата США по теннису болел за соотечественницу, Серену Уильямс. Её соперницей была японка Наоми Осака, которая в итоге одержала победу (6:2, 6:4).

«Серена уже давно является моим другом. Мы дружим с детства. И я хотел, чтобы «мамочка» выиграла.

В последнее время после финала US Open она была очень спокойной. Обычно она ведёт себя более эмоционально, у неё бывают перемены настроения. Но сейчас она спокойна и сосредоточенна. Складывается впечатление, что она примирилась с собой.

Что касается Осаки, думаю, она выиграет множество турниров «Большого шлема»», — цитирует Роддика Tennis World USA.