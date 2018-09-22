Федерер и Джокович уступили Андерсону и Соку в парном матче Кубка Лэйвера

Швейцарец Роджер Федерер и серб Новак Джокович проиграли парный матч Кубка Лэйвера южноафриканцу Кевину Андерсону и американцу Джеку Соку – 7:6 (7:5), 3:6, 6:10. Вторая и третья ракетки мира впервые в карьере сыграли в паре.

Продолжительность матча составила 1 час 39 минут. На счету Федерера и Джоковича 4 эйса и 2 двойные ошибки. Взять подачу соперников они шансов не имели. Победители матча отметились 8 эйсами и 1 реализованным брейк-пойнтом из 4. Двойных ошибок Сок и Андерсон не допустили.



Таким образом, команда мира добыла первое очко в рамках выставочного командного турнира. Ранее болгарин Григор Димитров, британец Кайл Эдмунд и бельгиец Давид Гоффен вывели сборную Европы вперёд.



Кубок Лэйвера, Чикаго.



Сборная мира – сборная Европы – 1:3