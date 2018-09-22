Неделько проиграл в квалификации турнира в Чэнду

Российский теннисист Иван Неделько уступил представителю ЮАР Ллойду Джорджу Харрису (4) в матче первого раунда квалификации турнира в Чэнду – 2:6, 5:7. Продолжительность матча составила 1 час 17 минут.



Для 32-летнего россиянина это поражение стало девятым подряд. Последнюю победу он праздновал в конце июля на турнире категории «челленджер» в Сеговии.



Действующим чемпионом соревнований категории ATP 250 с призовым фондом $ 1 млн является теннисист из Казахстана Денис Истомин.

В основной сетке турнира выступят теннисист из ЮАР Кевин Андерсон, итальянец Фабио Фоньини и француз Гаэль Монфис.