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Клижан добыл волевую победу над Вавринкой и вышел в финал St. Petersburg Open

Клижан добыл волевую победу над Вавринкой и вышел в финал St. Petersburg Open
Теннис / ATP

Словацкий теннисист Мартин Клижан вышел в финал турнира в Санкт-Петербурге. 65-я ракетка мира добыл волевую победу над швейцарцем Стэном Вавринкой – 4:6, 6:3, 7:5.

Продолжительность встречи составила 2 часа 19 минут. Клижан выполнил 9 подач навылет, реализовал 3 из 4 брейк-пойнтов и допустил 4 двойные ошибки. Экс третья ракетка мира из Швейцарии отметился 4 эйсами и реализовал 2 брейк-пойнта из 6. Двойных ошибок Вавринка не допустил.

Соперником Клижана в борьбе за главный трофей соревнований станет победитель пары Доминик Тим (Австрия, 1) – Роберто Баутиста-Агут (Испания, 5).

Действующим победителем St. Petersburg Open является Дамир Джумхур. В финальном матче прошлогоднего розыгрыша соревнований он обыграл итальянца Фабио Фоньини – 3:6, 6:4, 6:2.

22 сентября 2018 года, суббота. 14:10 МСК
Санкт-Петербург. 1/2 финала
Матч окончен
Стэн Вавринка
Стэн Вавринка
88
Швейцария
6:4
3:6
5:7
Мартин Клижан
Мартин Клижан
65
Словакия
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