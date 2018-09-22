Клижан добыл волевую победу над Вавринкой и вышел в финал St. Petersburg Open

Словацкий теннисист Мартин Клижан вышел в финал турнира в Санкт-Петербурге. 65-я ракетка мира добыл волевую победу над швейцарцем Стэном Вавринкой – 4:6, 6:3, 7:5.



Продолжительность встречи составила 2 часа 19 минут. Клижан выполнил 9 подач навылет, реализовал 3 из 4 брейк-пойнтов и допустил 4 двойные ошибки. Экс третья ракетка мира из Швейцарии отметился 4 эйсами и реализовал 2 брейк-пойнта из 6. Двойных ошибок Вавринка не допустил.



Соперником Клижана в борьбе за главный трофей соревнований станет победитель пары Доминик Тим (Австрия, 1) – Роберто Баутиста-Агут (Испания, 5).



Действующим победителем St. Petersburg Open является Дамир Джумхур. В финальном матче прошлогоднего розыгрыша соревнований он обыграл итальянца Фабио Фоньини – 3:6, 6:4, 6:2.