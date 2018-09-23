Федерер уверенно победил Кирьоса в Кубке Лэйвера

Швейцарский теннисист Роджер Федерер не испытал трудностей в матче Кубка Лэйвера с австралийцем Ником Кирьосом. Вторая ракетка мира одолел соперника в двух сетах со счётом 6:3, 6:2.

Продолжительность противостояния составила 1 час и 6 минут. 37-летний Федерер совершил 8 эйсов, 1 раз ошибся на подаче и реализовал 3 брейк-пойнта. 23-летний Кирьос три раза подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и не сделал ни одного брейка.

Сборная Европы, которую возглавляет Федерер, уверенно обыгрывает сборную мира — 7-1.

Выставочный турнир Кубок Лэйвера проходит с 21 по 23 сентября в Чикаго (США). В состав сборных вошли ведущие игроки мира, включая Новака Джоковича, Александра Зверева, Кевина Андерсона, Джона Иснера и многих других.

Кубок Лэйвера. Чикаго, США



Сборная мира – сборная Европы – 1-7