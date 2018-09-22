Зверев обыграл Иснера в Кубке Лэйвера и укрепил преимущество сборной Европы

В Кубке Лэйвера немецкий теннисист Александр Зверев обыграл американца Джона Иснера со счётом 3:6, 7:6 (8:6), 10:7.

Матч продолжался 1 час 45 минут. Зверев 7 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и не сделал ни одного брейка. Иснер отличился 16 эйсами и одним реализованным брейк-пойнтом, при этом трижды ошибившись на своей подаче.

Таким образом, сборная Европы, которую возглавляет швейцарец Роджер Федерер, увеличила своё преимущество над сборной мира до 5-1.

Выставочный турнир Кубок Лэйвера проходит с 21 по 23 сентября в Чикаго (США). Он назван в честь легендарного австралийского теннисиста Рода Лэйвера. В состав сборных вошли ведущие игроки мира, включая Новака Джоковича, Кевина Андерсона и многих других.

Кубок Лэйвера. Чикаго, США



Сборная мира – сборная Европы – 1-5