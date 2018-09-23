Сок и Кирьос взяли верх над Димитровым и Гоффеном в парном матче Кубка Лэйвера

Американец Джек Сок и австралиец Ник Кирьос одержали уверенную победу в парном матче Кубка Лэйвера над Давидом Гоффеном (Бельгия) и Григором Димитровым (Болгария) — 6:3, 6:4.

Теннисисты провели на корте 1 час 10 минут. Сок и Кирьос 3 раза подали навылет, допустили 2 двойные ошибки и реализовали 3 брейк-пойнта. На счету их соперников 3 эйса, ни одной ошибки на подаче и 1 сделанный брейк.

После второго дня соревнований сборная Европы, которую возглавляет швейцарец Роджер Федерер, обыгрывает сборную мира 7-5.

Выставочный турнир Кубок Лэйвера проходит с 21 по 23 сентября в Чикаго (США). В состав сборных вошли ведущие игроки мира, включая Новака Джоковича, Александра Зверева, Джона Иснера и многих других.