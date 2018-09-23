Павлюченкова легко победила Севастову и преодолела первый круг турнира в Ухане

Россиянка Анастасия Павлюченкова успешно стартовала на турнире в Ухане (Китай), обыграв в двух партиях представительницу Латвии Анастасию Севастову — 6:2, 6:3.

Продолжительность противостояния составила 1 час 11 минут. За это время Павлюченкова совершила 1 эйс, допустила 3 ошибки на подаче и реализовала 5 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одной подачи навылет, 2 двойные ошибки и 2 сделанных брейка.

Во втором круге соревнований Павлюченкова встретится с победительницей пары Кики Бертенс (Нидерланды) — Белинда Бенчич (Швейцария).

Ухань. Женщины. Первый круг



Юлия Гёргес (Германия) — Маркета Вондроушова (Чехия) — 6:3, 3:6, 7:6 (7:4).

Тимя Бабош (Венгрия) — Ребекка Петерсон (Швеция) — 7:6 (7:0), 4:6, 1:4 — отказ.