Павлюченкова легко победила Севастову и преодолела первый круг турнира в Ухане

Россиянка Анастасия Павлюченкова успешно стартовала на турнире в Ухане (Китай), обыграв в двух партиях представительницу Латвии Анастасию Севастову — 6:2, 6:3.
Продолжительность противостояния составила 1 час 11 минут. За это время Павлюченкова совершила 1 эйс, допустила 3 ошибки на подаче и реализовала 5 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одной подачи навылет, 2 двойные ошибки и 2 сделанных брейка.
Во втором круге соревнований Павлюченкова встретится с победительницей пары Кики Бертенс (Нидерланды) — Белинда Бенчич (Швейцария).
Ухань. Женщины. Первый круг
Юлия Гёргес (Германия) — Маркета Вондроушова (Чехия) — 6:3, 3:6, 7:6 (7:4).
Тимя Бабош (Венгрия) — Ребекка Петерсон (Швеция) — 7:6 (7:0), 4:6, 1:4 — отказ.
23 сентября 2018 года, воскресенье. 11:00 МСК
Ухань. 1-й круг
Матч окончен
Анастасия Павлюченкова
6:2
6:3
Анастасия Севастова
23 сентября 2018 года, воскресенье. 08:40 МСК
Ухань. 1-й круг
Матч окончен
Юлия Гёргес
6:3
3:6
7
7:6
4
Маркета Вондроушова