Донской и Бурмистрова стали чемпионами турнира Pro-Am в Санкт-Петербурге Фото: Официальный сайт St. Petersburg Open

В воскресенье, 23 сентября, российский теннисист Евгений Донской и генеральный директор «Газпром экспорт» Елена Бурмистрова выиграли турнир Pro-Am, который проходил в рамках St. Petersburg Open.

В финале они оказались сильнее генерального директора соревнований в Санкт-Петербурге Александра Медведева и 36-летнего теннисиста Михаила Южного, ранее объявившего о завершении карьеры, — 4:3 (7:3), 3:4 (7:9), [13:11].

Судьба титула решилась на чемпионском тай-брейке. Борьба была настолько упорной и увлекательной, что участники матча порой забывали, чья очередь выполнять подачу. В итоге Бурмистрова и Донской сумели спасти решающий супертай-брейк с двух матчболов и одержать победу. Бронзовыми призёрами стали выступавшие в тройке вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов, Ива Майоли и Томми Хаас, информирует официальный сайт St. Petersburg Open.