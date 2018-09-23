Берреттини и Фоньини выиграли два тай-брейка и победили на St. Petersburg Open

Итальянцы Маттео Берреттини и Фабио Фоньини в финале турнира в Санкт-Петербурге в парном разряде в двух сетах одолели дуэт Роман Йебавы (Чехия)/Матве Мидделкоп (Нидерланды) — 7:6 (8:6), 7:6 (7:4).

Теннисисты провели на корте 1 час 40 минут. За это время Берреттини и Фоньини выполнили 4 эйса, допустили 3 ошибки на подаче и реализовали 5 брейк-пойнтов из 11 возможных. На счету их соперников 5 подач навылет, 2 двойные ошибки и 5 сделанных брейков. Йебавы и Мидделкоп были действующими чемпионами турнира в парном разряде.

Соревнования в Санкт-Петербурге завершаются 23 сентября. В финале St. Petersburg Open в одиночном разряде австриец Доминик Тим встретится с представителем Словакии Мартином Клижаном.