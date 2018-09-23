Маю и Роже-Васслен выиграли парный турнир в Метце

Французские теннисисты Николя Маю и Эдуард Роже-Васслен стали победителями турнира в Метце (Франция) в парном разряде. В финале они обыграли британцев Кена и Нила Скупски со счётом 6:1, 7:5.

Матч продолился 58 минут. Раю и Роже-Васслен сделали 5 эйсов, реализовал 1 брейк-пойнт и допустили 1 двойную ошибку на подаче. Их соперники 6 раз подавали навылет, не взяли ни одного брейка и допустили 1 двойную ошибку.

Турнир в Метце проходит на покрытии «хард». Призовой фонд составляет более €500 тыс. Маю и Роже-Васслен за победу получили чуть более €27 тыс. призовых. В финале турнира в Метце в одиночном разряде встречаются француз Жиль Симон и немец Маттиас Бахингер.

