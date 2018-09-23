Тим: турнир в Санкт-Петербурге – один из лучших в серии «ATP 250»

Австрийский теннисист Доминик Тим прокомментировал победу в финале турнира в Санкт-Петербурге над словаком Мартином Клижаном (6:3, 6:1).

«Для меня это первый титул здесь, в Санкт-Петербурге, и первый титул в залах, поэтому можно понять, почему мне было так непросто в последнем гейме. Но я рад, что в конце концов выиграл этот финальный гейм.

Ощущения у меня сейчас потрясающие. Я не мог найти лучшее место, чтобы завоевать свой первый титул в зале. Это потрясающий турнир, условия великолепные, отель – всё супер. И, конечно же, отличные болельщики.

Я точно вернусь ещё в Санкт-Петербург, пока не знаю, в следующем году это будет или в какой-то другой год. Я уже играл здесь в 2015 году и вот сейчас выиграл титул. Я обязательно вернусь, потому что это один из лучших турниров серии ATP 250», — передаёт слова Тима корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.