9-я ракетка мира Стивенс уступила Контавейт в 1-м круге турнира в Ухане

Американская теннисистка Слоан Стивенс, занимающая 9-е место в рейтинге WTA, не смогла выйти во второй круг турнира категории Premier в Ухане (Китай). Стивенс уступила 27-й ракетке мира эстонке Анетт Контавейт со счётом 6:4, 5:7, 4:6.

Продолжительность матча составила 2 часа и 33 минуты. Стивенс сделала 1 эйс и допустила 2 двойные ошибки. Её соперница реализовала 5 брейк-пойнтов, 3 раза подала навылет и допустила 2 двойные ошибки. Ранее соперницы встречались лишь однажды, тогда победу одержала Стивенс.

Во втором круге турнира в Ухане Контавейт сыграет с победителем матча Коко Вандевей (США) – Донна Векич (Хорватия). Призовой фонд соревнований составляет более $ 2,7 млн. Турнир проводится на «харде».