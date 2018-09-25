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Квитова победила Крунич, Барти обыграла Чжэн Сайсай на турнире в Ухане

Квитова победила Крунич, Барти обыграла Чжэн Сайсай на турнире в Ухане
Теннис / WTA

Чешская теннисистка Петра Квитова, посеянная на турнире в Ухане (Китай) под пятым номером, вышла в третий круг, в двух партиях обыграв представительницу Сербии Александру Крунич со счётом 6:3, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 19 минут.

Петра 13 раз подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 3 из 6 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 2 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в четвертьфинал соревнований в Ухане Квитова поспорит с победительницей поединка Кики Бертенс (Нидерланды, 12) — Анастасия Павлюченкова (Россия).

Ухань. Женщины. Второй круг
Эшли Барти (Австралия, 16) — Чжэн Сайсай (Китай, WC) — 4:6, 6:1, 6:2.

Турнир с призовым фондом $ 2 746 000 завершится 29 сентября. Действующей победительницей является француженка Каролин Гарсия. В прошлогоднем финале она в трёх партиях обыграла Барти – 6:7 (3:7), 7:6 (7:4), 6:2.

25 сентября 2018 года, вторник. 09:00 МСК
Ухань. 2-й круг
Матч окончен
Александра Крунич
Александра Крунич
Сербия
3:6
4:6
 
Петра Квитова
Петра Квитова
5
Чехия
25 сентября 2018 года, вторник. 07:30 МСК
Ухань. 2-й круг
Матч окончен
Чжэн Сайсай
Чжэн Сайсай
Китай
6:4
1:6
2:6
Эшли Барти
Эшли Барти
17
Австралия
Соболенко в трёх сетах победила Свитолину во втором круге турнира в Ухане
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