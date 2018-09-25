Соболенко в трёх сетах победила Свитолину во втором круге турнира в Ухане

Белорусская теннисистка Арина Соболенко пробилась в третий круг турнир в Ухане (Китай), в трёх партиях обыграв украинку Элину Свитолину, посеянную под шестым номером, со счётом 6:4, 2:6, 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 час 50 минут.



Арина 4 раза подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 4 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 5 эйсов, 7 двойных ошибок и 3 брейка.



За выход в четвертьфинал соревнований в Ухане Соболенко поспорит с победительницей поединка Юлия Гёргес (Германия, 11) — Софья Кенин (США, Q).



Турнир с призовым фондом $2 746 000 завершится 29 сентября. Действующей победительницей является француженка Каролин Гарсия. В прошлогоднем финале она в трёх партиях обыграла австралийку Эшли Барти – 6:7 (3:7), 7:6 (7:4), 6:2.

Соболенко одолела Суарес-Наварро и сыграет со Свитолиной на турнире в Ухане