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Соболенко в трёх сетах победила Свитолину во втором круге турнира в Ухане

Соболенко в трёх сетах победила Свитолину во втором круге турнира в Ухане
Теннис / WTA

Белорусская теннисистка Арина Соболенко пробилась в третий круг турнир в Ухане (Китай), в трёх партиях обыграв украинку Элину Свитолину, посеянную под шестым номером, со счётом 6:4, 2:6, 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 час 50 минут.

Арина 4 раза подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 4 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 5 эйсов, 7 двойных ошибок и 3 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований в Ухане Соболенко поспорит с победительницей поединка Юлия Гёргес (Германия, 11) — Софья Кенин (США, Q).

Турнир с призовым фондом $2 746 000 завершится 29 сентября. Действующей победительницей является француженка Каролин Гарсия. В прошлогоднем финале она в трёх партиях обыграла австралийку Эшли Барти – 6:7 (3:7), 7:6 (7:4), 6:2.

25 сентября 2018 года, вторник. 06:00 МСК
Ухань. 2-й круг
Матч окончен
Арина Соболенко
Арина Соболенко
20
Беларусь
6:4
2:6
6:1
Элина Свитолина
Элина Свитолина
6
Украина
Соболенко одолела Суарес-Наварро и сыграет со Свитолиной на турнире в Ухане
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