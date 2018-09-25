Халеп вошла в состав участниц Кубка Кремля

Первая ракетка мира румынка Симона Халеп вошла в состав участниц турнира «ВТБ Кубок Кремля», который пройдёт в Москве с 13 по 21 октября 2018 года.

«Я выиграла здесь, в Москве, свой первый титул в 2013 году и могу сказать, что турнир занимает особое место в моём сердце. С нетерпением жду этих соревнований на глазах потрясающих болельщиков», — цитирует Халеп пресс-служба турнира.

«На сегодняшний момент Симона по праву является лидером мирового рейтинга, первой ракеткой мира и её комбинационная игра является одной из наиболее привлекательных в мировом теннисе.

Мы будем очень рады приветствовать Симону в Москве. С нашей столицей её связывает давняя и успешная традиция выступлений. Мы помним не только её триумф в 2013 году на Кубке Кремля, в начале своей профессиональной карьеры, но и ещё более ранние успехи — победу в чемпионате Европы среди девушек до 16 лет. Московская публика полюбила её ещё тогда», — сказал директор женского Кубка Кремля Алексей Селиваненко.

В 2018 года Симона выиграла турниры в Шэньчжэне и Монреале, а также «Ролан Гаррос».