Раманатан обыграл Веселы на старте турнира в Шэньчжэне

Индийский теннисист Рамкумар Раманатан, пробившийся в основную сетку турнира в Шэньчжэне через квалификацию, вышел во второй круг соревнований, в двух партиях обыграв представителя Чехии Иржи Веселы – 7:5, 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 час 31 минуту.



Раманатан 7 раз подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 3 из 14 брейк-пойнтов. На счету его соперника 5 эйсов и 8 двойных ошибок. Взять подачу соперника Веселы шансов не имел.



За выход в четвертьфинал соревнований Раманатан поспорит с четвёртым номером посева боснийцем Дамиром Джумхуром.



Турнир в Шэньчжэне с призовым фондом $ 733 655 завершится 30 сентября. В 2017 году победителем этих соревнований стал представитель Бельгии Давид Гоффен. В нынешнем розыгрыше турнира он получил первый номер посева.