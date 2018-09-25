Победы Квитовой и Кербер — в обзоре второго круга турнира в Ухане

Чешская теннисистка Петра Квитова, посеянная на турнире в Ухане (Китай) под пятым номером, вышла в третий круг, в двух партиях обыграв представительницу Сербии Александру Крунич со счётом 6:3, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 19 минут.

За выход в четвертьфинал соревнований Петра поспорит с россиянкой Анастасией Павлюченковой.

Также в 1/8 финала вышла немецкая теннисистка Анжелика Кербер (3). Её соперница по матчу второго круга — американка Мэдисон Кис — отказалась от продолжения борьбы при счёте 0:6, 1:4. Теннисистки провели на корте 52 минуты.

Следующей соперницей немки будет австралийка Эшли Барти (16).



Видеообзор матчей второго круга турнира в Ухане доступен на «Чемпионате».