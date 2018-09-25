Квитова: подача очень помогла мне в матче с Крунич

Чешская теннисистка Петра Квитова, посеянная на турнире в Ухане (Китай) под пятым номером, прокомментировала свою победу во втором круге над представительницей Сербии Александрой Крунич со счётом 6:3, 6:4.

«Я очень довольна своей игрой в этом матче. Я проиграла Крунич в нашей предыдущей встрече. Она играет немного не так, как другие теннисистки. Я знала, что мне будет нелегко. Однако подача очень помогла мне сегодня, и я этому рада. Я делала то, что нужно, играла агрессивно, но не слишком рискованно. Когда приезжаешь на турнир, на котором раньше выступала отлично, то тебе легче психологически.

Думаю, многие игроки тура сейчас выступают на примерно одинаковом уровне. Рейтинг не так важен. Иногда всё решают считанные розыгрыши. Например, когда реализуешь брейк-пойнт или отыгрываешь его. В итоге это становится решающим. Думаю, все теннисистки тура добиваются прогресса. Разница в классе уже не так велика", — цитирует Квитову официальный сайт тура.

За выход в четвертьфинал соревнований в Ухане Квитова поспорит с россиянкой Анастасией Павлюченковой.