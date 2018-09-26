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Берреттини успешно стартовал на соревнованиях в Чэнду

Берреттини успешно стартовал на соревнованиях в Чэнду
Теннис / ATP

Теннисист из Италии Маттео Берреттини успешно стартовал на соревнованиях в Чэнду, в двух партиях матча первого круга обыграв представителя Индии Праджнеша Гуннесварана – 6:3, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час и 15 минут.

Победитель встречи отметился 5 подачами навылет и реализацией 3 брейк-пойнтов из 6. Двойных ошибок Берреттини не допустил. На счету Гуннесварана 4 эйса, 3 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 2.

За выход в четвертьфинал соревнований Берреттини поспорит с шестым номером посева Мэттью Эбденом из Австралии.

Турнир в Чэнду с призовым фондом $ 1 070 040 завершится 30 сентября. В 2017 году победителем этих соревнований стал представитель Узбекистана Денис Истомин.

26 сентября 2018 года, среда. 08:00 МСК
Чэнду. 1-й круг
Матч окончен
Праджнеш Гуннесваран
Праджнеш Гуннесваран
164
Индия
3:6
4:6
 
Маттео Берреттини
Маттео Берреттини
60
Италия
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