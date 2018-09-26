Теннисист из Италии Маттео Берреттини успешно стартовал на соревнованиях в Чэнду, в двух партиях матча первого круга обыграв представителя Индии Праджнеша Гуннесварана – 6:3, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час и 15 минут.



Победитель встречи отметился 5 подачами навылет и реализацией 3 брейк-пойнтов из 6. Двойных ошибок Берреттини не допустил. На счету Гуннесварана 4 эйса, 3 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 2.



За выход в четвертьфинал соревнований Берреттини поспорит с шестым номером посева Мэттью Эбденом из Австралии.



Турнир в Чэнду с призовым фондом $ 1 070 040 завершится 30 сентября. В 2017 году победителем этих соревнований стал представитель Узбекистана Денис Истомин.