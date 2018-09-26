Федерер: я могу есть что угодно и сколько угодно, когда не тренируюсь

Швейцарец Роджер Федерер рассказал о своём отношении к диете во время тренировочного периода.



«Когда я тренируюсь и готовлюсь к сезону, я могу на протяжении недели печенье, фондю, что угодно. Упорная работа и хорошее питание – это то, что мне нужно. Это то, чем я занимаюсь из года в год.

Даже когда я травмирован и не могу выходить на корт, я продолжаю питаться так, как делаю это в обычные дни. Это то, что мне нужно всегда. То, что помогает моему телу чувствовать себя хорошо», – цитирует Федерера Tennis World USA.

37-летний Федерер – победитель 20 турниров «Большого шлема» в одиночном разряде и олимпийский чемпион Пекина-2008 в паре. В его активе 98 выигранных турниров и рекорд по непрерывному пребыванию на первой строчке рейтинга ATP (237 недель).