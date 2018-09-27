Пуиг: чувствую, что снова всё возвращается на свои места

Теннисистка из Пуэрто-Рико Моника Пуиг прокомментировала победу над датчанкой Каролиной Возняцки в третьем круге турнира в Ухане (Китай). Пуиг победила Возняцки со счётом 7:6 (12:10), 7:5.

«В этом году мне было сложно из-за травмы. Из-за этого я даже пропустила турнир «Большого шлема». Но за это время я смогла перенастроиться и вернуться к оптимальной форме. Сейчас я чувствую, что снова всё в порядке. Конечно, хочется прибавлять и дальше.

После победы на Олимпийских играх в Рио я не справилась с грузом ожиданий. Я и сама давила на себя, потеряла уверенность на корте. Теперь я пытаюсь работать над своим настроением, чтобы всё было правильно. Считаю, что я научилась на собственной ошибке.

Я довольна своими последними результатами. Да, у меня были сложные матчи, но я довольна, что всё так получилось. Это хорошее начало на пути к возвращению», — цитирует Пуиг пресс-служба WTA.