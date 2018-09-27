Мугуруса: я слишком торопилась в матче с Синяковой

Бывшая первая ракетка мира испанка Гарбинье Мугуруса прокомментировала своё поражение в третьем круге турнира в Ухане (Китай) от чешки Катержины Синяковой (6:7, 6:7).

«Я думаю, что мне сейчас не хватает практики. Синякова играла больше меня, была лучше готова. В важнейшие моменты матча она действовала правильно. Я очень хотела победить, но это мешало. Я слишком торопилась», — приводит слова Мугурусы пресс-служба WTA.

Отметим, что Мугуруса не смогла пробиться в четвертьфинал уже на шестом турнире подряд.

В четвертьфинале турнира в Ухане соперницей Синяковой, пробившейся в основную сетку через квалификацию, станет представительница Эстонии Анетт Контавейт. Матч Контавейт – Синякова состоится 27 сентября в 15:00 по московскому времени.