Мугуруса не может выйти в четвертьфинал на шестом турнире подряд

Бывшая первая ракетка мира испанка Гарбинье Мугуруса на шестом турнире подряд не смогла пробиться в четвертьфинал. Сегодня, 26 сентября, Мугуруса во втором круге турнира в Ухане уступила чешке Катерине Синяковой (6:7, 6:7).

В настоящее время Мугуруса в рейтинге WTA занимает 14-е место. Первую десятку рейтинга испанка покинула после того, как не смогла защитить чемпионский титул на турнире в Цинциннати (США). Испанка была вынуждена пропустить часть сезона из-за травмы руки.

В четвертьфинале турнира в Ухане соперницей Синяковой, пробившейся в основную сетку через квалификацию, станет представительница Эстонии Анетт Контавейт. Матч Контавейт – Синякова состоится 27 сентября, начало — в 15:00 мск. Призовой фонд турнира в Ухане превышает $ 1,7 млн. Соревнования проводятся на харде.