Уотсон: жаль Осаку, её победу в US Open никто не обсуждает

Британская теннисистка Хитер Уотсон прокомментировала судейский скандал, который произошёл в финале женского турнира US Open. Американка Серена Уильямс обвинила судью Карлоса Рамоса в сексизме. Причиной для недовольства С. Уильямс стало решение Рамоса снять с неё очки за подсказку тренера и сломанную ракетку.

«На мой взгляд, в теннисе есть такая зона неопределённости. Никто не знает, что правильно, а что нет. Понимаю, что Уильямс было тяжело, она находилась в состоянии стресса. То же самое относится и к судье.

Есть судьи, которые более строги. Другие относятся к проявлениям эмоций спокойнее. Но факт тот, что произошедшее не идёт на пользу теннису. И жаль, что это произошло с Наоми Осакой. Она выиграла свой первый турнир «Большого шлема» в 20 лет, но никто это не обсуждает», — приводит слова Уотсон Punto de Break.