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Свитолина выиграла 9 геймов кряду, но уступила Крунич на старте турнира в Пекине

Свитолина выиграла 9 геймов кряду, но уступила Крунич на старте турнира в Пекине
Теннис / WTA

Украинская теннисистка Элина Свитолина, посеяная на турнире в Пекине (Китай) под шестым номером, не сумела пробиться во второй круг, в трёх партиях проиграв представительнице Сербии Александре Крунич – 6:0, 4:6, 6:7 (4:7). Продолжительность противостояния составила 2 часа 5 минут. Во второй партии украинка вела со счётом 3:0.

Свитолина 8 раз подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 7 из 13 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 11 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 13. Эйсами сербка не отметилась.

За выход в третий раунд соревнований Крунич поспорит с бельгийкой Элисон Ван Эйтванк или победительницей квалификации.

Действующей победительницей турнира в Пекине является француженка Каролин Гарсия.

29 сентября 2018 года, суббота. 11:00 МСК
Пекин (ж). 1-й круг
Матч окончен
Элина Свитолина
Элина Свитолина
Украина
6:0
4:6
   4
6:7
7   
Александра Крунич
Александра Крунич
Сербия
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