Свитолина выиграла 9 геймов кряду, но уступила Крунич на старте турнира в Пекине

Украинская теннисистка Элина Свитолина, посеяная на турнире в Пекине (Китай) под шестым номером, не сумела пробиться во второй круг, в трёх партиях проиграв представительнице Сербии Александре Крунич – 6:0, 4:6, 6:7 (4:7). Продолжительность противостояния составила 2 часа 5 минут. Во второй партии украинка вела со счётом 3:0.



Свитолина 8 раз подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 7 из 13 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 11 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 13. Эйсами сербка не отметилась.



За выход в третий раунд соревнований Крунич поспорит с бельгийкой Элисон Ван Эйтванк или победительницей квалификации.



Действующей победительницей турнира в Пекине является француженка Каролин Гарсия.

Все в сад! Теннисисты дружно отправились в Китай за очками На последней неделе сентября набирает силу азиатская серия турниров. Женщины играют в Ухане и Ташкенте, мужчины – в Чэнду и Шэньчжэне.