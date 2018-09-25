Все в сад! Теннисисты дружно отправились в Китай за очками

Теннисный сезон стремительно накатывает на финиш. Женщины уже третью неделю играют в Азии. Главное соревнование в эти дни у них проходит в Ухане, которое относится к престижной категории Premier 5. Также будет сыгран International в Ташкенте. У мужчин закончился короткий отрезок в Европе, и все игроки также отправились на Восток. Там разыгрывается трёхнедельная связка 250 – 500 – 1000 (Чэнду/Шэньчжэнь – Пекин/Токио – Шанхай). Это раньше ведущие игроки могли себя позволить пропускать азиатский отрезок календаря, но сейчас обилие соревнований в Китае заставило практически всех теннисистов ехать в Поднебесную, иначе можно потерять очень много рейтинговых очков, так необходимых в концовке сезона.

Турнир WTA/Premier 5. Ухань (Китай)

Dongfeng Motor Wuhan Open

Призовой фонд: $ 2 746 000.

Покрытие: хард, открытые корты.

Дата проведения: 23-29 сентября.

Разница во времени с Москвой: +5 часов.

Заявка на турнир (от 13.08.2018): Симона Халеп (1), Каролина Возняцки (2), Слоан Стивенс (3), Анжелика Кербер (4), Каролин Гарсия (5), Петра Квитова (6), Элина Свитолина (7), Каролина Плишкова (8), Дарья Касаткина (12), Анастасия Павлюченкова (28).

Полный список участников.

Отказались от участия: Михаэла Бузэрнеску (20), Кайя Канепи (46).

Снялись с турнира: Наоми Осака (19), Магдалена Рыбарикова (29), Виктория Азаренко (87/WC).

Действующий победитель: Каролин Гарсия.

Турнир в Ухане появился в женском календаре в 2014-м и сразу же стал относиться к престижной категории Premier 5, которая досталась от пониженного в статусе Токио. Усилиями китайской федерации тенниса их национальная часть календаря WTA в том году расширилась до десяти турниров, а соревнование в провинции Хубэй стало вторым по статусу в этом списке, уступая только Пекину. Чемпионками становились такие известные теннисистки как Петра Квитова (2014, 2016), Винус Уильямс (2015) и Каролин Гарсия (2017). Француженка, посеянная в этом году под высоким 4-м номером, не сможет защитить титул, поскольку проиграла в стартовом матче квалифаеру Катержине Синяковой из Чехии, упустив матчбол во втором сете при счёте 6:3, 5:4 во время подачи на матч. Под двумя первыми номерами посеяны Симона Халеп и Каролина Возняцки. Теперь Гарсия опустится в рейтинге с 4-го как минимум на 8-е место. В сетке, рассчитанной на 56 теннисисток, значатся только две россиянки – Дарья Касаткина и Анастасия Павлюченкова, которые успешно прошли уже в третий круг соревнований.

Турнир WTA/International. Ташкент (Узбекистан)

Tashkent Open

Призовой фонд: $ 250 000.

Покрытие: хард, открытые корты.

Дата проведения: 24-29 сентября.

Разница во времени с Москвой: +2 часа.

Заявка на турнир (от 13.08.2018): Ирина Бегу (55), Вера Лапко (66), Тамара Зиданшек (74), Стефани Фёгель (77), Евгения Родина (79), Анна Шмидлова (81), Татьяна Мария (85), Катерина Козлова (90), Анна Блинкова (101), Наталья Вихлянцева (104), Екатерина Александрова (112), Вера Звонарёва (132/WC), Анастасия Потапова (134/Q), Анна Калинская (149/WC), Маргарита Гаспарян (403/SR).

Полный список участников.

Отказались от участия: Полин Пармантье (71), Виталия Дьяченко (108).

Действующий победитель: Катерина Бондаренко.

Женский турнир в Ташкенте появился в 1999 году. Сначала он проводился летом – перед US Open Series. В 2003-м, после закрытия мужского турнира женский был передвинут на осенний отрезок календаря. Среди чемпионок были и россиянки – Алла Кудрявцева (2010) и Ксения Первак (2011). До финала добиралась также Елена Веснина (2010). Действующей победительницей является Катерина Бондаренко, которая в этом году титул не защищает. Под двумя первыми номерами посеяны Ирина Бегу и Вера Лапко. В сетке оказалось сразу 8 россиянок – Евгения Родина, Анна Блинкова, Наталья Вихлянцева, Екатерина Александрова, Маргарита Гаспарян (SR), обладательницы «уайлд-кард» Вера Звонарёва и Анна Калинская, а также успешно прошедшая квалификацию Анастасия Потапова (Q).

Турнир АТР World Tour 250. Чэнду (Китай)

Chengdu Open

Призовой фонд: $ 1 070 040.

Покрытие: хард, открытые корты.

Дата проведения: 24-30 сентября.

Разница во времени с Москвой: +5 часов.

Заявка на турнир (от 13.08.2018): Фабио Фоньини (14), Чхун Хён (25), Адриан Маннарино (28), Сэм Куэрри (34), Николоз Басилашвили (36), Гаэль Монфис (39), Миша Зверев (44), Мэттью Эбден (52), Евгений Донской (84).

Полный список участников.

Отказались от участия: Кевин Андерсон (6), Пабло Карреньо-Буста (13), Фрэнсис Тиафо (38), Николас Джарри (42), Мартон Фучович (48), Леонардо Майер (50), Джон Миллман (53).

Снялись с турнира: Чжан Цзэ (149/WC).

Действующий победитель: Денис Истомин.

Турнир в Чэнду появился в календаре ATP в 2016 году, как предваряющий связку более крупных соревнований в Китае – Пекин и Шанхай. Первым чемпионом Чэнду стал россиянин Карен Хачанов, обыгравший в упорном трёхсетовом финале Альберта Рамос-Виньоласа. Следующий победителем стал Денис Истомин из Узбекистана после того, как в середине первого сета финального матча снялся из-за травмы Маркос Багдатис. В этом году Истомин защищать титул не приехал, заявившись на параллельный турнир в Шэньчжэне, но и туда он не доехал из-за травмы. Лидерами посева-2018 стали Фабио Фоньини и Чхун Хён. Значился в сетке и россиянин Евгений Донской, но он очень поздно приехал из Санкт-Петербурга и стартовый матч в Чэнду проиграл.

Турнир АТР World Tour 250. Шэньчжэнь (Китай)

Shenzhen Open

Призовой фонд: $ 733 655.

Покрытие: хард, открытые корты.

Дата проведения: 24-30 сентября.

Разница во времени с Москвой: +5 часов.

Заявка на турнир (от 13.08.2018): Давид Гоффен (11), Стефанос Циципас (15), Борна Чорич (21), Дамир Джумхур (24), Фернандо Вердаско (30), Денис Шаповалов (32), Альберт Рамос-Виньолас (41), Алекс де Минор (43), Энди Маррей (WC).

Полный список участников.

Отказались от участия: Бенуа Пэр (57), Денис Истомин (76).

Действующий победитель: Давид Гоффен.

Мужской турнир в Шэньчжэне разыгрывается с 2014 года. Первым чемпионом стал Энди Маррей, а в этом году британец получил «уайлд-кард» от организаторов и уже успешно преодолел первый круг. Следующим чемпионом два розыгрыша подряд был Томаш Бердых, который досрочно завершил нынешний сезон. А действующий победитель соревнований Давид Гоффен в этом году посеян под первым номером и вступит в борьбу со второго круга, как и Стефанос Циципас, Борна Чорич, а также Дамир Джумхур.