Синякова вышла во второй круг турнира в Пекине, где сыграет с Крунич

Чешская теннисистка Катержина Синякова, пробившаяся в основную сетку турнира в Пекине (Китай) через квалификацию, вышла во второй круг, в двух партиях обыграв представительницу Бельгии Элисон Ван Эйтванк со счётом 7:5, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 34 минуты.

Катержина 1 раз подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и взяла 6 геймов на подаче соперницы. На счету Элисон 2 эйса, 3 двойные ошибки и 4 брейка.

За выход в третий круг соревнований в Пекине Синякова поспорит с сербкой Александрой Крунич, которая стартовала с победы над украинкой Элиной Свитолиной.

Турнир с призовым фондом $ 8 285 274 завершится 7 октября. В прошлогоднем финале француженка Каролин Гарсия обыграла румынку Симону Халеп со счётом 6:4, 7:6 (7:3).