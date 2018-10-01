Хасе на турнире в Токио уступил Ватануки, пробившемуся через квалификацию

Голландский теннисист Робин Хасе не сумел выйти во второй круг турнира в Токио (Япония). На старте турнира он уступил японцу Йосуке Ватануки, который вышел в основную сетку турнира через квалификацию. Матч завершился со счётом 6:7 (7:9), 6:4, 6:1 в пользу Ватануки.

Продолжительность матча составила два часа. 20-летний Ватануки сделал 10 эйсов, реализовал 7 брейк-пойнтов и допустил 2 двойные ошибки. Его соперник, занимающий 44-е место в рейтинге ATP, 11 раз подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и сделал 3 брейка.

В следующем круге турнира в Токио Ватануки сыграет с канадцем Милошем Раоничем, обыгравшим на старте соревнований француза Адриана Маннарино (6:3, 6:4). Призовой фонд турнира в Токио превышает $ 1,7 млн.