Веснина сообщила о беременности

Российская теннисистка Елена Веснина опубликовала в своём «инстаграме» фотографию, где заметно, что 32-летняя спортсменка ждёт ребёнка.

Бывшая первая ракетка мира в парном разряде сопроводила снимок хэштегами #momtobe и #скоромама.

Веснина не выходит на корт с конца июня 2018 года из-за травмы левого колена. Она пропустила два турнира «Большого шлема» подряд — Уимблдон и US Open. Сейчас она занимает 96-е место в рейтинге WTA в одиночном разряде.

Веснина является Олимпийской чемпионкой 2016 года в паре с Екатериной Макаровой, победительницей трёх ТБШ в парном разряде (Открытый чемпионат Франции-2013, Открытый чемпионат США-2014, Уимблдонский турнир-2017) и одного турнира в миксте (Открытый чемпионат Австралии-2016).

Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» Весниной.