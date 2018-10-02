Бертенс вышла в третий круг турнира в Пекине, где сыграет с Синяковой

Голландская теннисистка Кики Бертенс, посеянная на турнире в Пекине (Китай) под 11-м номером, вышла в третий круг, в двух партиях обыграв представительницу Бельгии Кирстен Флипкенс со счётом 6:1, 6:1. Продолжительность противостояния составила 59 минут.

Бертенс 1 раз подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 6 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 6 двойных ошибок и 1 брейк.

За выход в четвертьфинал соревнований в Пекине Бертенс поспорит с чешкой Катержиной Синяковой (Q), которая победила Александру Крунич из Сербии со счётом 7:6 (7:2), 6:2.

Турнир с призовым фондом $ 8 285 274 завершится 7 октября. В прошлогоднем финале француженка Каролин Гарсия обыграла румынку Симону Халеп со счётом 6:4, 7:6 (7:3).