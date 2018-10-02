Поражение Чилича, победы Вавринки, Циципаса и Гаске — в обзоре матчей в Токио

Немецкий теннисист Ян-Леннард Штруфф вышел во второй круг турнира в Токио (Япония), в трёх партиях обыграв первую ракетку соревнований из Хорватии Марина Чилича – 3:6, 6:4, 7:6 (7:1).

Швейцарец Стэн Вавринка в двух сетах взял верх над представителем США Тейлором Фритцем — 6:3, 6:4.

Представитель Греции Стефанос Циципас (5) отдал четыре гейма хозяину местных кортов Таро Дэниэлу – 6:1, 6:3.

Француз Ришар Гаске, посеянный под восьмым номером, за 1 час 36 минут взял верх над американцем Денисом Кудлой, который пробился в основную сетку через квалификацию — 7:6 (10:8), 6:3.

Турнир с призовым фондом $ 1 781 930 завершится 7 октября. В 2017 году соревнования выиграл бельгиец Давид Гоффен. В текущем розыгрыше он не участвует из-за травмы.

Видеообзор доступен на «Чемпионате».