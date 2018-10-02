Крунич: Свитолина находится в неважной физической форме

Сербская теннисистка Александра Крунич после победы в первом круге турнира в Пекине (Китай) над украинкой Элиной Свитолиной (0:6, 6:4, 7:6 (7:4) призналась, что соперница находилась в неважной физической форме. Свитолина в последние месяцы сильно похудела. Ранее украинка признавалась, что она вместе с тренером решила сбавить вес для более успешного движения на корте.

«В матчах тура нет особых секретов. Мы прекрасно знаем, как играют другие теннисистки. Очевидно, что Свитолина сильно изменилась. Она выглядит иначе внешне, сильно сбросила вес. Понимаю, она сейчас не в лучшей физической форме.

Это заметно и во время игры. Когда мы с ней играли, она постоянно находилась далековато от мяча. Да, видно, что сейчас она не в оптимальных кондициях. В прошлом году её спортивная форма была лучше», — цитирует Крунич Tennis Mash.