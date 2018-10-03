Тарпищев: вопрос приезда Шараповой на Кубок Кремля находится в стадии обсуждения

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев оценил важность турнира «ВТБ Кубок Кремля», который пройдёт в Москве с 13 по 21 октября.

«Мне очень приятно, что в прошлом году Кубок Кремля посетили 77 тыс. человек. Это лучший показатель за последние годы. У нас появились молодые ребята и девушки, и мы снова стали амбициозными в Кубке Дэвиса и Кубке Федерации и готовы покорять теннисные корты мира. Кубок Кремля по праву является знаменем российского спорта. Благодаря этому турниру продолжается развитие тенниса в стране», — передаёт слова Тарпищева корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

Тарпищев также рассказал о возможном приезде россиянки Марии Шараповой, которая досрочно завершила сезон.

«Шарапова хотела участвовать в турнире, но врачи посчитали, что до Нового года ей лучше не выступать. Вопрос её приезда в качестве гостьи находится в стадии обсуждения. Если она приедет, то только на последние дни турнира», — сказал Тарпищев.