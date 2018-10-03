Цибулкова вышла в четвертьфинал турнира в Пекине, обыграв Стивенс

Словацкая теннисистка Доминика Цибулкова вышла в четвертьфинал турнира категории Premier в Пекине. В матче второго круга соревнований Цибулкова в трёх сетах нанесла поражение девятой ракетке турнира, американке Слоан Стивенс, со счётом 4:6, 6:2, 6:3. Матч продолжался 2 часа 1 минуту. 29-летняя Цибулкова дважды подала навылет, допустила 5 ошибок на подаче и реализовала 6 брейк-пойнтов из 10 возможных. На счету 25-летней Стивенс один эйс, две двойные ошибки и 4 реализованных брейка.

Цибулкова сократила отставание от Стивенс в личном противостоянии – 2-3.

За выход в полуфинал турнира в Пекине Цибулкова сыграет с Анастасией Севастовой из Латвии.

Призовой фонд турнира, проходящего на харде, составляет $ 8 285 274.